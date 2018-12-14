Татар-информ

14 декабря 2018, 13:20

Экономика и финансыHi-Tech

Продажи за пределы РТ IT-продукции ОЭЗ «Иннополис» и ИТ-парков достигли 30 млрд рублей

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Экономика и финансыHi-Tech

Продажи за пределы РТ IT-продукции ОЭЗ «Иннополис» и ИТ-парков достигли 30 млрд рублей

Фото: архив

Экспорт IT-продукции с татарстанских площадок составил от 5 до 6 млн долларов.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Продажи за пределы РТ IT-продукции ОЭЗ «Иннополис» и ИТ-парков Казани и Набережных Челнов составили 30 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в ходе второго федерального отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018.

«Мы контролируем то, что делают резиденты Иннополиса и резиденты двух технопарков в сфере высоких технологий. Сумма превышает 30 млрд рублей – это продажи за пределы Татарстана», – отметил Шайхутдинов.

При этом, по словам министра, экспорт IT-продукции с данных площадок составил от 5 до 6 млн долларов. Эта небольшая сумма не включает услуги, связанные с обслуживанием информационных систем, подчеркнул Шайхутдинов.

Так, со второй площадки ОЭЗ «Иннополис» в Лаишеве осуществляется обслуживание нескольких десятков аккаунтов стран Ближнего Востока. Совместно с рядом зарубежных компаний отсюда обслуживают около тысячи человек, добавил спикер. 

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