Продажи за пределы РТ IT-продукции ОЭЗ «Иннополис» и ИТ-парков достигли 30 млрд рублей

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Продажи за пределы РТ IT-продукции ОЭЗ «Иннополис» и ИТ-парков Казани и Набережных Челнов составили 30 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в ходе второго федерального отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018.

«Мы контролируем то, что делают резиденты Иннополиса и резиденты двух технопарков в сфере высоких технологий. Сумма превышает 30 млрд рублей – это продажи за пределы Татарстана», – отметил Шайхутдинов.

При этом, по словам министра, экспорт IT-продукции с данных площадок составил от 5 до 6 млн долларов. Эта небольшая сумма не включает услуги, связанные с обслуживанием информационных систем, подчеркнул Шайхутдинов.

Так, со второй площадки ОЭЗ «Иннополис» в Лаишеве осуществляется обслуживание нескольких десятков аккаунтов стран Ближнего Востока. Совместно с рядом зарубежных компаний отсюда обслуживают около тысячи человек, добавил спикер.

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