Президент РТ встретил главу совета директоров «Газпрома» в аэропорту Казани

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков прибыл в Казань с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил Зубкова в Международном аэропорту «Казань».

В столице республики председатель совета директоров «Газпрома» проведет выездное совещание компании и Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», посвященное перспективам развития российских технологий, применяющихся на производствах по сжижению природного газа.

Кроме того, Минниханов и Зубков заложат камень в основание нового производства на ОАО «Казанькомпрессормаш».

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