Татар-информ

14 декабря 2018, 13:44

ОбществоЗдоровье и среда

«Жемчужины Татарстана» прыгают с парашютом, дарят подарки и получают работу мечты

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ОбществоЗдоровье и среда

«Жемчужины Татарстана» прыгают с парашютом, дарят подарки и получают работу мечты

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В Казани открылся республиканский конкурс среди женщин с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана 2018».

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Пятый республиканский конкурс среди женщин с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана 2018» открылся 14 декабря в казанском театре кукол «Экият». В юбилейном конкурсе красоты, женственности, силы духа и талантов приняли участие 10 девушек из семи районов республики. Его участницы рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» о своих достижениях в жизни.

«Все дети меня называют “фея Регина”. Я похожа на сказочного персонажа. Всегда помогаю детям, организую благотворительные мероприятия и праздники, хожу по семьям, раздаю подарки особенным ребятам от мечети Иман Нуры, где работаю руководителем благотворительного направления», — рассказала корреспонденту «Татар-информ» перед открытием конкурса 29-летняя Регина Иванова. В подобном мероприятии она участвует впервые, представляет Сабинский район.

Другая претендентка на корону тоже дебютирует на сцене. Елизавете Ли 18 лет, она учится на втором курсе в казанском техникуме народно-художественных промыслов. Ранее девушка дважды победила на конкурсе «Абилимпикс» в компетенции «резьба по дереву».

«Меня приглашали участвовать в “Жемчужине Татарстана” два года подряд, но не позволял возраст. Конечно, я сегодня надеюсь на победу. Считаю, что участие в конкурсе придаст мне уверенности в себе. Конкурс учит не бояться сцены, красиво говорить, красиво ходить, любить себя и принимать такой, какая есть», — рассказала Елизавета.

Участниц конкурса поприветствовала заместитель председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Татьяна Ларионова. Она отметила, что женщины-депутаты Госсовета РТ с огромным удовольствием патронируют этот конкурс.

«Все участницы — настоящие жемчужины, обладающие сильным духом, мужественные и очень красивые. Они вопреки судьбе говорят: “мы можем, у нас все получится”. Девочки, вы по жизни действительно победители», — сказала Татьяна Ларионова, обращаясь к девушкам.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поздравила всех собравшихся с наступающим Новым годом, пожелала счастья, здоровья и удачи на конкурсе.

Ведущими мероприятия выступили Мисс мира-2013 среди девушек на инвалидных колясках, общественный деятель, основатель фонда «Возможно все!» Ксения Безуглова и Тимур Акулов. «Жемчужина Татарстана» помогает раскрыть внутренний потенциал девушек с особенностями здоровья, вселяет в них уверенность в себе, наглядно демонстрирует, что истинная красота не имеет рамок и ограничений. За пять лет в конкурсе приняли участие 59 девушек. Мероприятие буквально изменило их жизнь.

«Я заняла второе место на конкурсе в 2015 году. Конкурс вселил в меня уверенность. Раньше я была зажатым человеком, часто стеснялась, мне казалось, что жизнь проходит мимо. После конкурса у меня произошли изменения в сознании. Я поняла, что сама творю свою жизнь. Получила высшее образование, освоила профессию мечты и сейчас работаю психологом, провожу частные консультации по скайпу», — рассказала Гульназ Салямова из Кукморского района.

Судьба участниц предыдущих конкурсов сложилась по-разному. Кто-то прыгнул с парашютом, многие создали семью, стали мамами. Конкурс прошел при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие», Министерства культуры РТ, Министерства молодежи РТ и фонда Ксении Безугловой «Возможно все!».

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