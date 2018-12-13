В 2019 году казанские зрители увидят спектакли театров из Германии и Китая

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В следующем году в Казань привезут свои постановки театры из Германии и Китая. Об этом в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал художественный руководитель – директор Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова Александр Славутский.

Он добавил, что жители столицы Татарстана увидят не только спектакли зарубежных трупп, но и постановки театров из других городов России. Кроме того, казанцев ждет обновление репертуара самого Качаловского театра.

«Весной 2019 года к нам приедут наши коллеги из Германии – из Ганновера привезут спектакль. Потом, в июле, приедет Студия театрального искусства Сергея Женовача – филиал Московского художественного театра. Затем приедут коллеги из Пекина. Напомню, что прошлым летом мы ездили в Китай, сыграли там три “Пиковых дамы”. У нас были полные залы», – заметил Славутский.

По словам режиссера, в настоящее время он занят работой над новым спектаклем по пьесе «Дракон» Евгения Шварца. «Это будет не в чистом виде мюзикл, но с большим количеством хорошей музыки», – пояснил худрук Качаловского театра.

Славутский отметил, что в планах на будущий год есть также визит актера Григория Дитятковского и открытие нового музея на базе театра.

Интервью выйдет на сайте sntat.ru 15 декабря. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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