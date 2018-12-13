В Нацмузее Татарстана организуют ярмарку новогодних сувениров с татарской символикой

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Диана Махмутова). В этом году на ярмарке новогодних подарков «Музейный базар» в Национальном музее Татарстана будет представлена оригинальная коллекция сувениров с татарской символикой. Об этом сообщила заместитель генерального директора Нацмузея РТ по развитию Зарина Сафина в интервью ИА «Татар-информ».

14 и 15 декабря гостей ожидает новогодняя культурная программа: выставки, выступление детских и фольклорных коллективов, мастер-классы, фотозоны.

«Ярмарка от предыдущих лет отличается тем, что с каждым годом участников “Музейного базара” становится все больше. В этом году все работы интересные, мастера творчески отнеслись к процессу, потому что цель – сделать уникальную сувенирную продукцию, которая характеризует музей», – заметила собеседница агентства.

В рамках «Музейного базара» 14 декабря состоится подведение итогов республиканского конкурса «Музейный сувенир», организаторами которого стали Министерство культуры РТ, Госкомитет РТ по туризму, Торгово-промышленная палата РТ, Ассоциация музеев Татарстана и ведущие искусствоведы.

На новогодней выставке будут представлены редкие игрушки, которые были популярны в XVIII и XIX веках. Удивят гостей события и другие экспонаты – они смогут увидеть уникальную коллекцию старинных часов.

Уже семь лет Нацмузей РТ старается радовать своих посетителей и организует выставки, направленные на сохранение и развитие народных промыслов.

Национальный музей Татарстана ждет гостей на новогодние мероприятия до 31 декабря, а со 2 января 2019 года вновь начнет работать ежедневно с 10 часов утра до 6 часов вечера.

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