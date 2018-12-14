В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о нововведении пенсионного законодательства

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В понедельник, 17 декабря, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Нововведение пенсионного законодательства, касающееся граждан проработавших в сельском хозяйстве».

В мероприятии примет участие начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии Отделения ПФР по РТ Светлана Гайдук.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.





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