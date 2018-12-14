В Татарстане изъяли полицейские восемь тонн поддельной молочной продукции

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах изъяли восемь тонн поддельной молочной продукции, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что в городе группа лиц занимается фасовкой и продажей фальсифицированных молочных изделий, используя известный бренд.

Во время обысков в офисе организации нашли поддельные фирменные коробки для упаковки продукта и финансовую документацию, а в прицепе их грузовика обнаружили 400 двадцатикилограммовых коробок с фальсификатом.

Правоохранителям удалось установить, что в один из магазинов Чистополя поставлялась данная продукция.

В данный момент назначена экспертиза, по итогам которой будет принято решение о возбуждении дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.