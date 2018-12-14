ВТБ внедрил крупнейшую в России «Бизнес-Википедию»

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Банк ВТБ завершил внедрение системы управления знаниями «Бизнес-Википедия» для всех розничных отделений и контакт-центров банка. На базе новой платформы были объединены и синхронизированы данные по всем банковским продуктам, отделениям и услугам. Теперь сотруднику банка требуется менее трех секунд, чтобы найти необходимую информацию.



Систему начали использовать 2 тыс. операторов колл-центра и 30 тыс. сотрудников розничного бизнеса. Внедрение было проведено компанией DIS Group, которая представляет компанию KMS Lighthouse в России. Проект стал крупнейшим в мире внедрением системы управления знаниями KMS Lighthouse.



«Система управления знаниями “Бизнес-Википедия” стала неотъемлемой частью работы всех сотрудников контактного центра, – прокомментировала нововведение руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная. – Уже сейчас мы видим, что это очень эффективный инструмент, который помогает сотрудникам быстрее и качественнее обслуживать клиентов. По нашим оценкам, система полностью окупит себя уже через 14 месяцев».



Кроме того, «Бизнес-Википедия» оказалась интегрирована с внешними системами для дополнительного функционала. В частности, интеграция с сервисом «Яндекс.Карты» позволяет авторизированным сотрудникам банка видеть местоположение любого отделения. Интеграция с системой управления очередью позволяет видеть текущую загруженность отделений, а с Mail Exchange Server и SMS-шлюзом – делать рассылку сообщений.



«В банковской сфере в России ни у одной системы управления знаниями на данный момент нет такого числа пользователей, как у KMS Lighthouse в ВТБ, – объяснил генеральный директор компании DIS Group Павел Лихницкий. – При этом стоит отметить, что функциональность системы обеспечивает простоту масштабирования и возможность подключения еще большего числа пользователей. Скорость и четкость работы решения при этом не пострадает».



Планируется, что следующим этапом проекта станет расширение использования KMS Lighthouse на другие департаменты банка. В перспективе «Бизнес-Википедия» должна стать целевой информационной системой для всех подразделений ВТБ, отвечающих за работу с клиентами. Еще одно потенциальное направление использования системы – предоставление информации в онлайн-каналы, например, на сайт или чат-боту.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.