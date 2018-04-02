Татар-информ

14 декабря 2018, 12:38

Общество

Семилетняя сирота из Заинска представит показ одежды на New Fashion Week в Москве

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Общество

Семилетняя сирота из Заинска представит показ одежды на New Fashion Week в Москве

Фото: скриншот поста instagram.com/zoyakukushkina/

Жизнь девочки очень сильно переменилась благодаря фонду «Измени одну жизнь».

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В рамках недели моды New Fashion в Москве 31 марта 2019 года состоится благотворительный показ коллекции одежды семилетней Зои Кукушкиной – девочки с непростой судьбой из приюта в Заинске. Об этом сообщается в официальном аккаунте девочки в Instagram’e.

Вырученные от благотворительного показа средства пойдут фонду «Измени одну жизнь» на создание видеоанкет детей-сирот.

Маленькая девочка Зоя жила в приюте и не ожидала, что ее жизнь изменится настолько сильно. Пару лет назад знаток телеклуба «Что? Где? Когда?» Никита Старун узнал о сироте и помог ей записать видеоанкету, которая была размещена на сайте ChangeOneLife – «Измени одну жизнь». Благодаря этому у Зои появились новые родители, она получила фамилию Кукушкина и перебралась из Заинска в столицу России.

В один из дней в «Детском мире» на девочку с красивой внешностью обратил внимание модный фотограф Алексей Васильев, который пригласил Зою и ее маму Татьяну на фотосъемку. Васильев открыл миру супермоделей Наталью Водянову и Ирину Шейк, работал с Ольгой Куриленко.

В итоге снимки с Зоей также принесли успех, на юную модель обратили внимание детские бренды, и теперь девочка является лицом компании Junona Fashion House, участвует в показах и различных рекламных фотосессиях.

Instagram Зои насчитывает почти 50 тыс. подписчиков. Все они восторженно отзываются о талантливой и красивой девочке: «Ребенок – с Большой Буквы! Умница, красавица, наиталантливейшая девочка, верим в твой мировой успех!», «Какая ты кукла нереальная», «Невероятная», «Живая Барби» (орфография авторов сохранена – прим. Т-и).

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Публикация от ZOYA KUKUSHKINA👑 (@zoyakukushkina)

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Публикация от ZOYA KUKUSHKINA👑 (@zoyakukushkina)

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Публикация от ZOYA KUKUSHKINA👑 (@zoyakukushkina)

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