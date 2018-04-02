Семилетняя сирота из Заинска представит показ одежды на New Fashion Week в Москве

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В рамках недели моды New Fashion в Москве 31 марта 2019 года состоится благотворительный показ коллекции одежды семилетней Зои Кукушкиной – девочки с непростой судьбой из приюта в Заинске. Об этом сообщается в официальном аккаунте девочки в Instagram’e.
Вырученные от благотворительного показа средства пойдут фонду «Измени одну жизнь» на создание видеоанкет детей-сирот.
Маленькая девочка Зоя жила в приюте и не ожидала, что ее жизнь изменится настолько сильно. Пару лет назад знаток телеклуба «Что? Где? Когда?» Никита Старун узнал о сироте и помог ей записать видеоанкету, которая была размещена на сайте ChangeOneLife – «Измени одну жизнь». Благодаря этому у Зои появились новые родители, она получила фамилию Кукушкина и перебралась из Заинска в столицу России.
В один из дней в «Детском мире» на девочку с красивой внешностью обратил внимание модный фотограф Алексей Васильев, который пригласил Зою и ее маму Татьяну на фотосъемку. Васильев открыл миру супермоделей Наталью Водянову и Ирину Шейк, работал с Ольгой Куриленко.
В итоге снимки с Зоей также принесли успех, на юную модель обратили внимание детские бренды, и теперь девочка является лицом компании Junona Fashion House, участвует в показах и различных рекламных фотосессиях.
Instagram Зои насчитывает почти 50 тыс. подписчиков. Все они восторженно отзываются о талантливой и красивой девочке: «Ребенок – с Большой Буквы! Умница, красавица, наиталантливейшая девочка, верим в твой мировой успех!», «Какая ты кукла нереальная», «Невероятная», «Живая Барби» (орфография авторов сохранена – прим. Т-и).
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