Школьники из Самары первыми приедут в Казань по специальной программе «Вагон знаний»

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 15 декабря, в Казань приедут 270 школьников из Самары – участников первой туристической поездки, организованной в рамках специальной программы «Вагон знаний».

Юных гостей столицы Татарстана поприветствуют председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и глава Департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Чиновники прибудут в Казань на поезде из Самары вместе со школьниками.

Для маленьких туристов будет организована специальная театрализованная встреча с участием главных героев сказок и легенд Татарстана. Детей угостят чак-чаком и с первых минут погрузят в татарский культурный контекст.

Школьники за день смогут посетить все основные достопримечательности Казани, а некоторые из них познакомятся также с Иннополисом и островом-градом Свияжск, отмечают организаторы мероприятия.

«Вагон знаний» – это познавательные путешествия для школьников в соседние регионы на комфортабельных поездах, включающие интерактивно-образовательную программу по пути следования и насыщенную программу пребывания. Они призваны познакомить детей с историей России в увлекательном формате безопасных железнодорожных путешествий.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» при поддержке Государственного комитета РТ по туризму, Департамента туризма Самарской области и Куйбышевского филиала АО «ФПК».

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