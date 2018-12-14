(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Казанец получил ожоги, пытаясь потушить снегом загоревшийся автомобиль, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на центральный пункт пожарной связи поступила информация о том, что возле дома № 47 на Дубравной улице загорелась «Шкода».

По предварительной версии, из-за неисправности электрооборудования под панелью приборов в иномарке произошло возгорание. Хозяин машины потушил его снегом еще до появления пожарных.

В результате панель приборов авто деформировалась, под ней выгорела изоляция электропроводов. Хозяина с ожогами рук отправили в РКБ.

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