На DigitalSkills в Казани 18-летний разработчик Apple выступил за бесплатные курсы программирования

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Казани на кейс-шоу «Код успеха в цифровом мире», которое организовано в рамках чемпионата DigitalSkills, 18-летний разработчик Apple Филипп Захарченко выступил за бесплатные курсы по программированию.

Рассказывая о своем пути к успеху, Захарченко, который начал программировать в восемь лет, подчеркнул, что в России не всем молодым людям доступны курсы программирования.

«В 14 лет я создал свое первое приложение для iOS. И тогда же я услышал о конкурсе Apple на участие в конференции WWDC. Там представляют новое программное обеспечение. Я смог выиграть поездку в Калифорнию, – рассказал разработчик. – Но мне всегда не хватало курсов по практикоориентированному программированию. Самое главное, что в школах такой курс недоступен. Я всегда был за доступные и эффективные бесплатные курсы по программированию».

Спикер добавил, что из-за отсутствия альтернатив он сам разработал курсы, которые скоро начнут читать в одном из российских вузов.

Молодой человек из Москвы с 2016 года выигрывал поездку на WWDC от Apple трижды. Сейчас Захарченко называет своим основным проектом Crowdback – платформу для создания интерактивных опросов и голосований. Он также разработчик и основатель компании ZetStudios.

Кейс-шоу «Код успеха в цифровом мире» в рамках DigitalSkills собрало в выставочном центре «Казань Экспо» восемь героев, которые делятся историями своего успеха. Среди них Роман Доронин – основатель группы компаний EORA, предлагающей решения на основе искусственного интеллекта, Тимерлан Рахматуллин – выпускник WorldSkills Russia и разработчик мобильных приложений, Олег Фатхиев – разработчик отдела ранжирования «Яндекса» и другие.

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