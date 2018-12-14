Женщины – депутаты Госсовета организовали елку для 250 ребят из Татарстана

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Благотворительная парламентская новогодняя елка для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей-инвалидов Татарстана прошла сегодня в Казани, в Театре кукол «Экият». Организовало мероприятие объединение женщин – депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие».

Татьяна Волкова пришла на благотворительную елку вместе с пятью детьми и супругом. Жительница Казани заметила, что ее семья в театре кукол окунулась в атмосферу праздника.

«Я впервые со всеми детьми на подобном празднике. Дети очень рады. Старшие веселятся, кружатся вокруг елки. Спасибо большое депутатам за прекрасный новогодний подарок», – сказала она.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Татьяна Ларионова поздравила собравшихся ребят и их родителей с наступающими новогодними праздниками.

«В Татарстане находится один из самых красивых театров – театр кукол, где работают талантливые творческие люди. Здесь ребята получат массу положительных эмоций до следующего года. Самую первую новогоднюю елку для детей по традиции здесь проводят женщины – депутаты Госсовета РТ», – напомнила она.

В завершение своей речи Ларионова пожелала ребятам крепкого здоровья и творческих успехов в новом году.

Впервые в этом году на елку оказались приглашены не только ребята из приютов, но и воспитанники приемных и многодетных семей, дети-инвалиды, одаренные ребята, которые отличились в течение года. Праздник объединил 250 детей из разных уголков республики. Для них было организовано новогоднее представление вокруг елки со сладкими подарками. После этого ребята вместе с родителями посмотрели спектакль «Щелкунчик».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.