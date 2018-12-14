Татар-информ

14 декабря 2018, 11:26

Общество

Ирада Аюпова: Татарстан лидирует в РФ по объему национальной литературы в библиотеках

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Общество

Ирада Аюпова: Татарстан лидирует в РФ по объему национальной литературы в библиотеках

Фото: архив/Рамиль Гали

Библиотечный фонд республики включает более 23 млн книг, четверть из которых – на национальных языках.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Татарстан является лидером в России по числу книг на национальных языках, которые находятся в свободном доступе в библиотеках. Об этом сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

«Татарстан является лидером в стране по доле национальной литературы в библиотеках. Совокупный библиотечный фонд Татарстана составляет более 23 млн книг, из них 25% на национальных языках», – подчеркнула Аюпова.

Министр отметила, что Татарстан также обладает богатым фондом фильмов на татарском языке. «Многие национальные фильмы находятся в свободном доступе на сайте “Татаркино” и в татарской социальной сети “Татар иле”. Ежегодно по государственному заказу на двух государственных языках производится около десяти фильмов. В государственных и муниципальных кинозалах РТ организуется около 1,5 тыс. сеансов фильмов татарстанского производства, которые посещают более 30 тыс. зрителей», – уточнила она.

В Казани сегодня состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. В мероприятии приняли участие руководители республиканских министерств и ведомств, а также органов федеральной исполнительной власти, депутаты Госсовета РТ, главы муниципальных районов и городских округов.

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