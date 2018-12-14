Ильдар Гильмутдинов представит предложения по развитию этнотуризма в России

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В стратегию пространственного развития России могут быть включены предложения по развитию в стране этнографического туризма.

Об этом на тематическом заседании «Этнотуризм как фактор сохранения этнокультурного развития народов» рассказал председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей, депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов, пишет «Парламентская газета».

Разработкой стратегии пространственного развития сейчас занято Министерство экономического развития РФ. Кроме того, Комитет ГД по делам национальностей намерен провести круглый стол по этнотуризму.

По мнению Гильмутдинова, этнотуризм «обладает неисчерпаемыми возможностями для развития России», так как на ее территории проживают свыше 180 различных этносов со своими богатыми и своеобразными культурами.

Парламентарий добавил, что развивать этнотуризм можно и с помощью студентов вузов и что комитет уже обсуждал этот вопрос с Министерством просвещения.

Предложения депутатов по развитию этнографического туризма поддерживают в Федеральном агентстве по делам национальностей, отмечает издание.

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