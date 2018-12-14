(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Казани пожарные эвакуировали двоих человек из горящей девятиэтажки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 3 на улице Восход случился пожар.

На месте пожарные ПСЧ № 3 установили, что из окна на втором этаже валит густой черный дым. Лестничная клетка также была сильно задымлена, огнеборцы при помощи масок вывели двух человек с этажа выше.

Выяснилось, что в квартире горит кухонная мебель на площади пять квадратных метров. Пожарным потребовалось около шести минут на то, чтобы справиться с огнем.

В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и использования газового оборудования.

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