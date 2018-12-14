В селе Татарская Беденьга Тетюшского района открылся новый ФАП

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Беденьговском сельском поселении Тетюшского района Татарстана открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, пишет газета «Тетюшские зори».



ФАП был открыт благодаря республиканской целевой программе по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению республики. Медицинское учреждение будет обслуживать один населенный пункт, в котором проживают 300 человек, в том числе и 47 детей, трое из которых не достигли годовалого возраста.





Значимое для села событие собрало множество местных жителей и гостей, пришедших поприветствовал глава района Рамис Сафиуллов. Он отметил, что теперь жители смогут получать качественную медицинскую помощь, а современное здание улучшит условия труда медицинских работников.

Главный врач района Ринат Салаватуллин, пожелав сельчанам крепкого здоровья, вручил благодарственное письмо Тетюшской центральной районной больницы медработнику села Альфие Абдрахмановой, которая трудится в сфере здравоохранения почти 30 лет.



В новом ФАПе размещены акушерский и процедурный кабинеты, детская приемная. Кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием – бактерицидными облучателями, гинекологическим креслом, манипуляционными столиками, напольными электронными весами, а также уголком для новорожденных, смотровыми кушетками, медицинскими шкафами, фармацевтическими холодильниками.



После торжественной части для сельчан и гостей состоялся концерт, на котором артисты районного Дома культуры представили свои лучшие номера.

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