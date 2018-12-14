Татар-информ

14 декабря 2018, 10:34

Спорт

Две новые ледовые арены откроют в Татарстане в субботу

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Спорт

Две новые ледовые арены откроют в Татарстане в субботу

По данным Минспорта РТ, более 30 тыс. жителей республики увлекаются хоккеем с шайбой.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Два ледовых спортивных сооружения откроют завтра, 15 декабря, в Казани и в Дрожжановском районе Татарстана. В церемониях открытия примут участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта РТ, в столице республики на базе Казанского суворовского военного училища будет открыт ледовый дворец, а в Дрожжановском районе введут в строй открытый каток с тентовым навесом.

«Ледовый дворец Казанского суворовского военного училища “Суворовец” представляет собой крытый ледовый каток с трибунами, рассчитанными на 296 зрителей. Площадь ледовой арены составляет 1,6 тыс. кв. метров, общая площадь спортивного объекта – 3,9 тыс. кв. метров», – рассказали в пресс-службе.

В селе Старое Дрожжаное торжественно откроют каток с тентовым навесом, который построен в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы».

«Всего в Татарстане с 2006 года в рамках федеральной программы построено 58 объектов. В 2018 году в рамках программы началось обустройство футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе “Локомотив” в Казани», – уточнили в министерстве.

Хоккей традиционно является одним из самых популярных видов спорта в Татарстане. По итогам 2017 года численность занимающихся хоккеем с шайбой в регионе превысила 31 тыс. человек.

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