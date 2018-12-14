Минувшей ночью в сгоревшей «Приоре» в Казани пожарные обнаружили тело мужчины

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Казани 33-летний мужчина сгорел в автомобиле, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в два часа ночи в МЧС поступило сообщение о том, что возле дома № 42 на проспекте Победы загорелась «Лада Приора». На место выехали пожарные ПСЧ № 7.

В результате сгорел моторный отсек и частично салон автомобиля. В процессе тушения на водительском сиденье огнеборцы обнаружили тело мужчины.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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