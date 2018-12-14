(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинске в частном доме из-за неисправного дымохода сгорел мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Пролетарской улице на площади 54 квадратных метра горит дом.

На месте пожарные выяснили, что пламя целиком охватило постройку. Соседи рассказали огнеборцам, что внутри может находиться мужчина, однако из-за огня и угрозы обрушения кровли пожарные не могли проникнуть в дом. Пламя угрожало перекинуться на сарай и гараж, расположенные поблизости.

Сотрудникам МЧС удалось справиться с пожаром за девять минут. Площадь горения превысила 50 квадратных метров. Тело 51-летнего мужчины обнаружили на полу возле печи.

По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность дымохода.

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