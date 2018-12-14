Глава Минздрава указала на угрозу ожирения россиян

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Питание россиян не является сбалансированным — люди едят много сладостей и мало овощей, из-за чего распространяется ожирение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

«Несмотря на значительный прогресс по целому ряду направлений в рамках реализации стратегических документов в этой области, питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным», — заявила Скворцова на заседании совета законодателей в Совфеде.

В 2017 году, по данным Росстата, потребление овощей составило 73% от рекомендуемых норм, а сахара и кондитерских изделий наоборот — 130%, привела пример министр.

По ее словам, нездоровое питание играет ключевую роль в росте распространенности ожирения. В российской популяции в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55 — 64 лет — 36% и 52% соответственно, рассказала Скворцова.

При этом более 41% раковых заболеваний вызваны избыточным весом, заключила она.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.