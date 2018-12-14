В МВД предложили сократить время на выдачу водительских прав

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). МВД РФ предлагает ускорить процесс оформления и выдачи водительских прав за счет работы полицейских в многофункциональных центрах, где оказывается эта услуга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ, в котором предлагается оказывать в МФЦ услуги по регистрации автомобилей по принципу «одного окна», опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«В настоящее время в МФЦ организовано предоставление госуслуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — говорится в сообщении.

Если учитывать время на пересылку документов между МФЦ и подразделением ГИБДД, то сроки оказания этой госуслуги могут составлять до 15 рабочих дней, уточняют в министерстве.

Сотрудники МВД будут сами работать в многофункциональных центрах и оформлять водительские удостоверения, благодаря чему их можно будет получить быстрее, чем раньше, следует из постановления.

Сколько дней понадобится гражданам, чтобы оформить документ, когда вступит в силу проект постановления, не уточняется.

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