Татар-информ

14 декабря 2018, 06:45

Сельское хозяйство

Дмитрий Патрушев: Новая госпрограмма обеспечит комплексный подход к развитию сельских территорий

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Сельское хозяйство

Дмитрий Патрушев: Новая госпрограмма обеспечит комплексный подход к развитию сельских территорий

В 2018 году на финансирование подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» направлено 32,8 млрд рублей.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Новая госпрограмма, которая разрабатывается в соответствии с поручением Президента РФ и будет утверждена к 1 июня 2019 года, призвана обеспечить комплексный подход к развитию сельских территорий. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. 

По словам Дмитрия Патрушева, новая государственная программа предусматривает сохранение численности сельского населения, повышение социально-экономического уровня жизни села и в перспективе будет способствовать не только развитию агропромышленного комплекса страны, но и смежных отраслей. 

Как сообщил министр, в 2018 году объем финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», разработанной в рамках реализации «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», составил 32,8 млрд рублей. Эти средства направлены на создание инфраструктуры для подключения к водо- и газоснабжению, на строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, ремонт дорог. 

В то же время глава Минсельхоза отметил, что уже в 2019 году в соответствии с законом о бюджете строительство социальных объектов в сельской местности частично будет осуществляться в рамках отраслевых госпрограмм других ведомств. А это, по мнению Дмитрия Патрушева, нарушает комплексный подход, изначально заложенный в подпрограмму, и может привести к снижению с 2020 года объемов финансирования по ряду направлений.

«В этой связи мы очень надеемся на поддержку и контроль со стороны членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, чтобы указанные мероприятия продолжили реализовываться в полном объеме», — сказал глава Минсельхоза, обращаясь к законодателям. Кроме того, он сообщил, что министерство активно взаимодействует в подготовке новой госпрограммы с регионами, и обратился к парламентариям с просьбой принять активное участие в этой работе.

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