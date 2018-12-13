Татар-информ

14 декабря 2018, 05:47

Культура

Поэт Роберт Миннуллин и драматург Данил Салихов проведут в Нижнекамске встречу с читателями

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Культура

Поэт Роберт Миннуллин и драматург Данил Салихов проведут в Нижнекамске встречу с читателями

Фото: Султан Исхаков/архив

Вечер пройдет в центральной библиотеке имени Тукая.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). 14 декабря в Нижнекамске состоится встреча с известным татарским поэтом, журналистом и политическим деятелем Робертом Миннуллиным, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Со зрителями также встретятся поэт Гарай Рахим и председатель Союза писателей РТ, драматург Данил Салихов. Встреча будет проходить на татарском языке в центральной библиотеке имени Тукая. 

Роберт Миннуллин является автором более 60 книг для взрослых и детей. В 1994 году за книгу «Самое большое яблоко» он получил Почетный диплом имени Г. Х. Андерсена. В 1997 году за достижения в области детской литературы он удостоен литературной премии Союза писателей Татарстана имени А. Алиша, а в 1998 году за книгу «Когда я взрослым стану» награжден Государственной премией РТ имени Г. Тукая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роберт Миннуллин презентовал свои новые книги в Уфе.

 

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