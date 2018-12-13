Пестречинский музей в селе Кряш-Серда войдет в новый туристический маршрут

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В селе Кряш-Серда Пестречинского района функционирует уникальный музей, рассказывающий о жизни и быте кряшенского народа. Совсем недавно здесь приступили к большим ремонтным работам, пишет газета «Вперед».



Начальник отдела культуры района Айгуль Хикматуллина рассказала, что в будущем планируется ввести музей в туристический маршрут Пестречинского района. По ее словам, сейчас осуществляется первый этап ремонтных работ. Средства на ремонт поступают из бюджета района.



Вторым этапом планируется провести благоустройство, поставить заборы и ворота. В музее можно будет познакомиться с бытом и культурой всех кряшен района, например, воочию увидеть, чем отличался костюм кряшсердинцев от костюма жителей села Ковали.



Сотрудник Пестречинского краеведческого музея Олег Волков поведал, что само здание музея представляет собой большую историческую ценность. Этот двухэтажный дом построил учитель земской школы, отец девятерых детей Николай Максимов-Сердинский.





Ремонт начался с самой маленькой комнаты музея – она была построена самой первой. Здесь был небольшой магазин Максимовых-Сердинских, потом они к нему пристроили свой двухэтажный дом. В каком году был построен этот магазин, доподлинно неизвестно.



По легенде, в селе Русская Серда была водяная мельница, старожилы помнят, что на ее стене красовалась надпись «1860 год». Говорят, что свой магазин Максимовы как раз и построили из камня, который забраковали строители той самой мельницы.



В этой комнате строители отштукатурили стену, скоро поменяют окна, обошьют потолок, устелют новые полы, отремонтируют систему отопления. На втором этаже здания систему отопления уже заменили, стены дома снаружи полностью очистили, сейчас готовятся к строительству летней веранды. Также в музее разместится экспозиция крестьянского быта, появится настоящая русская печь.



Музей в селе Кряш-Серда был открыт в 1986 году. Тогда учитель математики сельской школы Анна Никифорова организовала конкурс, призвала своих учеников принести старинные предметы культуры и быта. При активном содействии земляков она собрала столько экспонатов, что скоро стало негде их размещать. В 2003 году артефакты музея переместили в двухэтажный дом, который ранее принадлежал Максимовым-Сердинским – именно тогда музей стал филиалом краеведческого музея.

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