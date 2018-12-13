(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Приборы учета нового поколения начали внедрять в филиале ОАО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети.

Цифровизация электросетевого комплекса является одним из приоритетных направлений энергетической отрасли на сегодняшний день. В распределительных сетях она начинается с интеллектуального учета электроэнергии, который, как показывает опыт ведущих мировых сетевых компаний, является наиболее эффективным для решения таких задач, как повышение наблюдаемости распределительных сетей и поддержания потерь электроэнергии на уровне 6% и ниже.

Стоит отметить, что ОАО «Сетевая компания» уже более 10 лет ведет непрерывную работу по снижению величины потерь электроэнергии в своих сетях. В течение последних 10 лет компания сократила этот показатель на 38%. Подобный уровень потерь достигнут, в том числе, благодаря развитию автоматизированных систем учета электроэнергии. Однако для сохранения этого тренда требуется выработка нового подхода, так как существующие системы имеют функциональные ограничения.

До конца года в 31 населенном пункте Елабужского района РТ будет смонтировано более 5 тысяч «умных» счетчиков, а в следующем — согласно принятой руководством компании «дорожной карте» предполагается охватить 29 районов республики — установкой 130 тысяч таких приборов учета.

Помимо основного эффекта — получения оперативной и точной информации о фактическом отпуске (потреблении) электроэнергии, внедрение системы интеллектуального учета дает ряд неоспоримых преимуществ. В частности это автоматическая дистанционная передача достоверных данных. «Благодаря этому у потребителя отпадает необходимость раз в месяц передавать показания приборов учета и обеспечивать доступ в дом для сверки показаний представителям компании. Корректность этих данных потребитель сможет контролировать через мобильные сервисы — в личном кабинете будет предоставлена возможность следить за своим потреблением электричества, оптимизировать расходы на оплату и контролировать параметры поставляемых энергоресурсов (качества электрической энергии) с целью обнаружения и регистрации их отклонений от договорных значений», — поясняет директор Елабужских электрических сетей Эдуард Шаронов.

Как отмечает глава Танайского сельского поселения Петр Макаров, где счетчики уже установили, инициативе электрических сетей он очень рад, потому что раньше ему приходилось вручную собирать данные с 22 счетчиков, фиксирующих потребление за уличное освещение. Он уверен, что пользу от этих изменений смогут оценить и жители после того, как система будет введена в действие.

Предварительно энергетиками компании была проведена «обкатка» небольшой партии «умных счетчиков» от различных производителей. По соотношению «цена-качество» были выбраны для реализации проекта словенские приборы учета, подтвердившие свои метрологические характеристики, которые удовлетворяют высоким требованиям надежности в эксплуатации. Стоит особенно отметить, что новые интеллектуальные приборы учета устанавливаются потребителям бесплатно.

«Мы провели разъяснительную работу с населением, объяснили, что затраты по покупке и монтажу производятся за наш счет, — комментирует нововведение заместитель директора ЕЭС по реализации услуг Ринат Багаутдинов. — Более того — дальнейшие эксплуатационные затраты на их содержание (ремонт и замену неисправных приборов учета, метрологическую поверку и пр.) будут осуществляться за счет ОАО «Сетевая компания».

Установка интеллектуальных приборов учета проводится на ближайшей к дому опоре ЛЭП, что исключает необходимость в обеспечении доступа к приборам учета электроэнергии в помещения и на территорию домохозяйства. Новые приборы учета электроэнергии устанавливаются на опоре в специальном щите, корпус которого изготовлен из стойкого к атмосферным и механическим воздействиям пластика, разработанным специально для работы в любых условиях внешней среды, (при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 70ºС и относительной влажности окружающего воздуха до 95%).

Интеллектуализация электрической сети позволит повысить ее наблюдаемость и сократит потери рабочего времени персонала. При аварии энергетики получат возможность быстрее восстанавливать электроснабжение, ведь благодаря счетчику они смогут оперативно получать информацию о повреждениях, а также смогут ограничить электроснабжение в экстренных ситуациях.