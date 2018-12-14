Татар-информ

14 декабря 2018, 03:15

Духовная жизнь

В Кукморе отпраздновали 20-летие медресе

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Духовная жизнь

В Кукморе отпраздновали 20-летие медресе

Приоритетной задачей медресе является подготовка имамов и преподавателей для сельских приходов.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В районном Доме культуры состоялся торжественный вечер, посвященный 20-летию Кукморского медресе. В праздновании приняли участие почетные гости из Казани, разных районов и городов республики, выпускники и студенты медресе, пишет газета «Трудовая слава».

Директор этого образовательного учреждения, автор книг, журналист Ришат хазрат Курамшин поздравил собравшихся, отметил, что за 20 лет сделано немало, можно подвести итоги, а также обсудить планы на будущее.

Медресе открылось в 2008 году, до этого учебный процесс проходил в здании Соборной мечети. За это время религиозные знания получили почти полторы тысячи человек. Многие из них после медресе закончили Высшие исламские учебные заведения, получили высшее религиозное образование. С каждым годом желающих получить знания становитяс все больше.

Приоритетной задачей медресе является подготовка имамов и преподавателей для сельских приходов. Также при медресе успешно работает начальное отделение, на котором все желающие могут получить знания по основам Ислама.

На сегодняшний день здесь функционирует и профессиональное отделения. В течение четырех лет учащиеся постигают около 20 дисциплин. В медресе преподают люди, имеющие высшее религиозное образование. Обучение организовано в будни в дневное и вечернее время, а также в выходные дни. В летнее время работает лагерь для детей, в котором они отдыхают и получают религиозные знания.

Первый заместитель муфтия Рустам хазрат Валиуллин и начальник отдела образования и науки ДУМ РТ Айдар хазрат Карибуллин поздравили всех со знаменательной датой, пожелали успехов учебному заведению, долгих лет существования. Ришат хазрат Курамшин был награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки «За достижения в сфере образования».

Далее зрителям показали ролик об истории медресе, учащиеся представили творческие номера. В финале праздника состоялось чаепитие.

 

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