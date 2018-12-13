Менделеевские сварщики предприятия АО «Аммоний» сразились за звание лучшего

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Менделеевске завершился конкурс профмастерства «Лучший сварщик АО "Аммоний"», в котором приняли участие 12 мастеров, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Сварочное дело – одно из самых востребованных направлений на АО «Аммоний». Конкурс «Лучший по профессии» среди сварщиков стал хорошей возможностью продемонстрировать профессиональные навыки.

Конкурс проходил в два тура. В практическом этапе мастера сваривали сложную деталь, а в теоретическом – отвечали на вопросы, для этого отводилось определенное время.

По итогам жюри первое место занял Александр Кузнецов (РМЦ), на втором оказался Дмитрий Заплаткин, замкнул тройку финалистов Александр Долгов (АТЦ). «Самым добросовестным сварщиком» стал Валерий Фаттахов (РМЦ).

Остальные участники были награждены в номинациях «Скрытые резервы», «Дух упорства и вдохновения», «Крутым парням все по плечу», «За волю к победе», «Высокая ответственность и оптимизм», «Всего добиваюсь сам» и других.



Организаторы конкурса отметили, что все участники отлично прошли проверку теоретических знаний и практических умений. Именно эти люди блестяще владеют аппаратами сварки и могут, глядя на чертеж, соблюсти при работе все заданные геометрические и технические параметры.

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