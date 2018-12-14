Татар-информ

14 декабря 2018, 06:22

Экономика и финансы

В этом году средняя зарплата в Елабуге составила 33,5 тыс. рублей

Экономика и финансы

В этом году средняя зарплата в Елабуге составила 33,5 тыс. рублей

На сессии района представили прогноз социально-экономических показателей территории.

(Елабуга, 14 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Депутаты Елабужского района приняли бюджет на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы. Ранее проект главного финансового документа Елабуги был принят в первом чтении, также его обсудили в ходе публичных слушаний.

Бюджет района социально ориентированный с доходом и расходом в 1 млрд 622 млн рублей. Исполнение бюджета во многом зависит от социально-экономических показателей территории. Данные показатели озвучил председатель Палаты перспективного социально-экономического развития Денис Хамидуллин. Так, например, оценивая ситуацию текущего года, объем валового территориального продукта ожидается на уровне 67 млрд рублей при динамике 104,3%. Прогноз на следующий год приблизить эту показатель к 104,8%.

Традиционно в плюсе заводы ОЭЗ «Алабуга». Так, расширил производственные площади турецкий инвестор «Хаят Кимья». Объем произведенной бумажной продукции в этом году будет увеличен почти до 59,3 тыс. тонн, а в следующем году предприятие планирует открыть вторую линию и увеличить объем производства отгруженных товаров в 1,5 раза.

«Положительных результатов достигли предприятия автомобилестроения. Производство продукции компании „Форд Соллерс Елабуга“ оценивается в объеме 32,6 тыс. автомобилей и более 17 тыс. двигателей с объемом выручки в 46,1 млрд рублей. Новый завод по производству автомобильных аккумуляторных батарей „Барс Техноложди“, запущенный в декабре 2017 года, планирует выпустить в текущем году 320 тыс. единиц продукции, выход на полную мощность ожидается в 2019 году», — отметил председатель Палаты перспективного социально-экономического развития Денис Хамидуллин.

На Елабужском пищекомбинате намерены модернизировать технологическую линию по производству хлеба, а местный мясокомбинат планирует построить новый цех для выпуска халяльной продукции. В то же время по итогам первого полугодия наблюдается снижение числа малых и средних предприятий. Их осталось 1279 ( в 2017-м —1294 предприятия). Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса заняты 8,5 тыс. человек. «В строительном комплексе ожидается сдержанная динамика, ежегодно планируется вводить порядка 50 тыс. кв. жилья», — отметил Денис Хамидуллин.

Уровень безработицы в районе к концу года ожидается в пределах 0,92%, а вот среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях и организациях Елабуги, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, в этом году составляет 33 446 рублей. По сравнению с прошлым годом повышение составило 4,5%.

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