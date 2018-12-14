В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о конкурсе для студентов-журналистов «Комеш калэм»

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 14 декабря, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная III Республиканскому творческому конкурсу журналистов для студентов профессиональных образовательных учреждений «Комеш калэм» – «Серебряное перо».
В мероприятии примет участие преподаватель ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна», организатор конкурса Гульфиза Мулланурова.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.