В Спасском районе реконструкторы устроили битву на Чудском озере

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). На базе Казачьей усадьбы поселка Ржавец Спасского района состоялся однодневный молодежный форум, в ходе которого была проведена историческая реконструкция битвы на Чудском озере, пишет газета «Новая жизнь».

Мероприятие под названием «Не в силе Бог, а в правде» организовал благотворительный фонд святого мученика Феодора Болгарского.

Клуб исторической реконструкции «Солица» восстановил основные эпизоды битвы русских воинов с немецкими рыцарями, которые произошли на Чудском озере 776 лет назад. «Бойцов» к реконструкции готовили более чем ответственно. Разделившись на «немцев» и «русских», они перенеслись в эпоху сражений и героизма того времени.

После реконструкции форум продолжился в трапезной, где гость из Казани, автор курса русских народных игр Сергей Кистень представил игровую программу «Молодецкие забавы». Завершилось мероприятие праздничным салютом.

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