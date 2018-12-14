В Нижнекамске слабослышащие дети стали изучать английский с помощью местного телеканала

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В эфир на телеканале «НТР 24» выходит передача «Давай дружить», которая помогает глухим и слабослышащим изучать новые страны, места, обучает русскому и английскому языкам, передает телеканал.



В спецшколах для слабослышащих и глухих детей преподают только русский язык, а с иностранным языком особенные дети познакомились впервые – изучили алфавит на жестовом языке.



Ребята обрадовались тому, что у них появилась возможность расширить свой кругозор, сломать преграды и почувствовать себя как все. Школьники признаются, что объясняют им доступно, «все понятно».



Передача «Давай дружить» включает не только уроки английского языка, но еще и перевод на жестовый язык различных мультфильмов, программы про путешествия, новые места и интересных людей. Главное – это возможность для людей с нарушением слуха видеть и по-своему слышать, понимать, что происходит на экране.



Режиссер Линара Садыкова рассказала, что эти уроки созданы для детей, которые в принципе ничем не отличаются от обычных людей за исключением того, что они плохо слышат.



Видеоуроки создала автономная некоммерческая организация «Академия открытых коммуникаций». Программа выходит каждую неделю по вторникам и четвергам в 18:15.

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