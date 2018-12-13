Дни венгерского кино в Казани открылись фильмом о Великой Отечественной войне

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Диана Махмутова). Дни венгерского кино в казанском кинотеатре «Мир» открылись фильмом о Великой отечественной войне и её последствиях «Аврора Бореалис: Северное сияние» венгерского режиссера Марты Месарош.

Организаторами кинофестиваля выступили Генконсульство Венгрии в Казани и «Татаркино». Дни венгерского кино проходят в столице Татарстана впервые.

Перед началом показа выступил генеральный консул Венгрии в РТ Адам Штифтер. «Мы долго думали с “Татаркино”, стоит ли показывать этот сложный фильм с трогательными моментами на открытии фестиваля. Но все-таки решили оставить, потому что в фильме есть российская и венгерская смесь. Думаю, что мы сделали правильный выбор и зрители остались довольны», — рассказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Фильм собрал полный зал, после показа зрители поблагодарили создателей аплодисментами.

«Фильм замечательный. Во-первых, отличная операторская работа, прекрасная игра актеров. Фильм проблемный, в том смысле, что война — она и есть война, которая ломает судьбы. Не потерять человеческое лицо — это не каждому дано. У каждого человека есть какие-то внутренние переживания. “Покаяние” — такое второе название, я бы дала этому фильму», — рассказала директор татарско-японского культурного центра «Сакура» Асия Садыкова.

Программа на следующие дни фестиваля:

— 14 декабря в 18:30 «1945»

— 15 декабря в 12:50 «Лисёнок Вук»

— 16 декабря в 19:00 «Кинчем — Моё сокровище»

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