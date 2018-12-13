Мешавшее огнеборцам проехать к месту пожара в казанском дворе авто очевидцы убрали вручную

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Припаркованный в казанском дворе автомобиль, который мешал проехать пожарной машине на место ЧП, очевидцам пришлось убирать вручную, сообщают пользователи соцсетей.

Пожар случился в одной из квартир на седьмом этаже дома № 100 в ЖК «Соловьиная роща».

«К счастью, без пострадавших. Однако ущерб мог бы быть меньше, если бы не заставленные машинами дворы», – сообщают очевидцы.

На видео, снятом жильцами дома, видно, как очевидцы двигают легковой автомобиль, который был припаркован таким образом, что мешал проехать пожарной машине к месту пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили, что ширина проездов для пожарной техники зависит от высоты здания. Если здание не выше 13 метров, то проезд должен составлять 3, 5 метра. При высоте до 46 метров пожарной машине потребуется 4, 2 метра для проезда. У здания выше 46 метров должен оставаться свободным проезд в шесть метров шириной.

В случае, если автовладелец нарушил эти нормы и припарковал автомобиль на пути спецтехники, инспекторы Государственного пожарного надзора передадут его данные в ГИБДД.

Владелец частного автомобиля заплатит до двух тысяч рублей штрафа, а если авто зарегистрировано на фирму, то штраф составит от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

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