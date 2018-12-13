Басков оказался персонажем комиксов Marvel

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Российский певец Николай Басков оказался в числе персонажей вселенной комиксов Marvel о супергероях, пишут «Известия».
«Николай Басков — оперный певец, который считается одним из величайших теноров, когда-либо существовавших в мире», — говорится в характеристике персонажа певца.
Согласно истории персонажа, он встретился с агентом S.H.I.E.L.D Наташей Романофф в одном из лучших ночных клубов, где последняя выполняла миссию под прикрытием.
Персонаж появлялся в комиксе The Avengers Prelude: Black Widow Strikes 2012 года.