IBSF отстранила главу Федерации бобслея РФ за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила главу Федерации бобслея РФ Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Об этом сообщается на официальном сайте IBSF.

Зубков завершил спортивную карьеру четыре года назад. Помимо него отстранены еще четыре россиянина: Александр Касьянов, Алексей Воевода, Алексей Пушкарем и Ильвир Хузин.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета лишила Зубкова двух золотых медалей домашней Олимпиады и запретила ему когда-либо принимать участие в Играх. Позднее спортсмен смог оспорить это решение и запрет на отстранение от Олимпиады был снят.

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