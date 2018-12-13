Юристы и адвокаты бесплатно проконсультировали татарстанцев по вопросам законодательства

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В День Конституции РФ, 12 декабря, Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» провело День бесплатной юридической помощи населению, сообщают организаторы.

В течение всего рабочего дня специалисты консультировали татарстанцев по самым различным вопросам, в том числе по трудовому и имущественному законодательству, защите и восстановлению прав граждан. Приемы проходили в районах и городах республики, их проводили специалисты ПФР по РТ, судебные приставы и адвокаты, представители республиканских Минюста и Минтруда, а также других ведомств и организаций.

Всего помощь получили 567 жителей республики.

Отмечается, что такое мероприятие проводится раз в квартал.

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