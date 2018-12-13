Татар-информ

13 декабря 2018, 21:02

Общество

ГИБДД планирует определиться с форматом электронных водительских прав в 2019 году

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Общество

ГИБДД планирует определиться с форматом электронных водительских прав в 2019 году

ГИБДД идеологически готова перейти на цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). ГИБДД планирует определиться с форматом электронных водительских прав в будущем году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова. 

Черников рассказал, что документы на бумажном носителе продолжат существовать, как юридически значимые, но при вождении автолюбители смогут использовать их в электронном виде. 

По его словам, ведомство закупило более 21 тыс. планшетов, позволяющих по фотографии водителя получить информацию о его удостоверении. 

Черников отметил, что ГИБДД идеологически готова перейти на цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства.

В ноябре курирующий IT-отрасль вице-премьер Правительства России Максим Акимов заявил, что в стране могут появиться электронные удостоверения личности — специальное мобильное приложение, которое позволит хранить данные паспорта, водительских прав и других документов.

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