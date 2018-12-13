Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â 2018 ãîäó â Òàòàðñòàíå ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 420 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã

(Êàçàíü, 13 äåêàáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â ýòîì ãîäó â Òàòàðñòàíå ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 420 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã, îá ýòîì Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ðàññêàçàë ñåãîäíÿ íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÐÔ ïî äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
«Â 2018 ãîäó ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 420 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã è 19 ìîñòîâ, â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ îòðåìîíòèðîâàíî 700 óëèö ïðîòÿæåííîñòüþ 380 êì. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ÙÏÑ (ùåáåíî÷íî-ïåñ÷àíàÿ ñìåñü) ïðèâåäåíû â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå 440 óëèö ïðîòÿæåííîñòüþ áîëåå 220 êì», — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû.
Ïî ñëîâàì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà, â ýòîì ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé îòðàñëè ñîñòàâèëî 27,4 ìëðä ðóáëåé, èç êîòîðûõ 25,1 ìëðä ðóáëåé áûëè âûäåëåíû èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà, à 2,3 ìëðä ðóáëåé — èç ôåäåðàëüíîãî.
Ñ 2017 ãîäà â Òàòàðñòàíå ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè», çà âðåìÿ äåéñòâèÿ êîòîðîãî áûëî îòðåìîíòèðîâàíî 338 êì äîðîæíî-óëè÷íîé ñåòè. Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó â ðåñïóáëèêå ÷èñëî ìåñò êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ ñíèçèëîñü íà 73% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì.
Òàêæå Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ðàññêàçàë, ÷òî â îêòÿáðå çàâåðøèëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ îäíîé èç ãëàâíûõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé ðåñïóáëèêè Ì-7 «Âîëãà». Ïî ñëîâàì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà, ñëåäóåò ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ñíÿòèþ ñóùåñòâóþùèõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé — ýòîìó ïîñïîñîáñòâóåò ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè Ì-7 ñ îáõîäîì Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Íèæíåêàìñêà, ðàçâÿçîê íà òðàññå Ì-7 è ò. ä.