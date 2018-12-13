Òàòàð-èíôîðì

13 äåêàáðÿ 2018, 20:38

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêàÎáùåñòâî

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â 2018 ãîäó â Òàòàðñòàíå ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 420 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêàÎáùåñòâî

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â 2018 ãîäó â Òàòàðñòàíå ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 420 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã

Ôîòî: Èëüíàð Òóõáàòîâ/àðõèâ, tatarstan.ru

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðèíÿë ó÷àñòèå íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÐÔ ïî äîðîæíîìó õîçÿéñòâó.

(Êàçàíü, 13 äåêàáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â ýòîì ãîäó â Òàòàðñòàíå ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 420 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã, îá ýòîì Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ðàññêàçàë ñåãîäíÿ íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÐÔ ïî äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ. 

«Â 2018 ãîäó ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 420 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã è 19 ìîñòîâ, â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ îòðåìîíòèðîâàíî 700 óëèö ïðîòÿæåííîñòüþ 380 êì. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ÙÏÑ (ùåáåíî÷íî-ïåñ÷àíàÿ ñìåñü) ïðèâåäåíû â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå 440 óëèö ïðîòÿæåííîñòüþ áîëåå 220 êì», — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû. 

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡ÐµÐ¹ Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ñ‹ Ð“Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ…Ð¾Ð·ÑÐ¹ÑÑ‚Ð²Ñƒ. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÐ¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¸Ðº ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ Ð›ÐµÐ²Ð¸Ñ‚Ð¸Ð½, Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Ïî ñëîâàì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà, â ýòîì ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé îòðàñëè ñîñòàâèëî 27,4 ìëðä ðóáëåé, èç êîòîðûõ 25,1 ìëðä ðóáëåé áûëè âûäåëåíû èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà, à 2,3 ìëðä ðóáëåé — èç ôåäåðàëüíîãî. 

Ñ 2017 ãîäà â Òàòàðñòàíå ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè», çà âðåìÿ äåéñòâèÿ êîòîðîãî áûëî îòðåìîíòèðîâàíî 338 êì äîðîæíî-óëè÷íîé ñåòè. Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó â ðåñïóáëèêå ÷èñëî ìåñò êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ ñíèçèëîñü íà 73% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì. 

Òàêæå Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ðàññêàçàë, ÷òî â îêòÿáðå çàâåðøèëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ îäíîé èç ãëàâíûõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé ðåñïóáëèêè Ì-7 «Âîëãà». Ïî ñëîâàì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà, ñëåäóåò ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ñíÿòèþ ñóùåñòâóþùèõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé — ýòîìó ïîñïîñîáñòâóåò ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè Ì-7 ñ îáõîäîì Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Íèæíåêàìñêà, ðàçâÿçîê íà òðàññå Ì-7 è ò. ä.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÒ Àëåêñåé Ïåñîøèí ïðåäñòàâèë êîëëåêòèâó íîâîãî ãëàâó ÓÔÑÑÏ ïî Òàòàðñòàíó
Íîâîñòè äíÿ
21:48
Òàòàðû Ìîñêâû ñíèìóò äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì î Ìóñå Äæàëèëå

Ó÷àñòèå â âå÷åðå, ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè Äæàëèëÿ, ïðèíÿëè ïîýòû, ó÷åíûå, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, àêòèâèñòû ñòóäåí÷åñêèõ êëóáîâ è òàòàðñêèõ îðãàíèçàöèé.

21:32
Íà «Ëåíôèëüìå» ïðåäñòàâèëè òàòàðñòàíñêèé ôèëüì «Òåðíèñòûé ïóòü»

Â îñíîâå ñþæåòà ëåæèò ðåêîíñòðóêöèÿ ñîáûòèé î òðàãè÷åñêîé ñóäüáå Ãóìàðà Èñìàãèëîâà, ãëàâíîãî ðåæèññåðà äîâîåííîãî Òàòàðñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà.

21:16
Äîìîãàðîâ, Êóöåíêî, Ãàðìàø ïðèåäóò â Íèæíåêàìñê íà ôåñòèâàëü «Ñâîÿ êîëåÿ»

Íèêèòà Âûñîöêèé îïÿòü óäèâèò Íèæíåêàìñê – íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå êîíöåðòà â ãîðîäå ñîñòîèòñÿ ñïåêòàêëü «Çäðàâñòâóéòå, Âëàäèìèð Âûñîöêèé».

21:02
ÃÈÁÄÄ ïëàíèðóåò îïðåäåëèòüñÿ ñ ôîðìàòîì ýëåêòðîííûõ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ â 2019 ãîäó
20:42
Â íîâîãîäíèå êàíèêóëû èç Êàçàíè ê Äåäó Ìîðîçó â Êîòëàñ áóäóò åçäèòü äåòñêèå ïîåçäà

Â ïðàçäíèêè áóäåò ââåäåíî áîëåå 40 äîïîëíèòåëüíûõ äåòñêèõ ïîåçäîâ.

20:38
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Â 2018 ãîäó â Òàòàðñòàíå ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 420 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðèíÿë ó÷àñòèå íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÐÔ ïî äîðîæíîìó õîçÿéñòâó.

20:32
Â Àëüìåòüåâñêå âûñòóïèò çâåçäà Âåíñêîé îïåðû Àèäà Ãàðèôóëëèíà

Â ïðîãðàììå ïðîçâó÷àò ïðîèçâåäåíèÿ Äæîàêêèíî Ðîññèíè, Âèí÷åíöî Áåëëèíè, Àëåêñàíäðà Áîðîäèíà, Íèêîëàÿ Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, Ïåòðà ×àéêîâñêîãî è äðóãèõ.

20:10
Ãëàâíûé òðåíåð êàçàíñêîãî «Çåíèòà»: Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàì òÿæåëî äàþòñÿ èãðû ñ «Êóçáàññîì»

Âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà «Çåíèò» ïðîâåëà îòêðûòóþ òðåíèðîâêó ïåðåä ìàò÷åì ñ «Êóçáàññîì».

19:46
Â Ðîññèè ìîãóò íà÷àòü øòðàôîâàòü çà âîâëå÷åíèå äåòåé â íåñàíêöèîíèðîâàííûå àêöèè
19:32
Â Òàòàðñòàíå â 2019 ãîäó ïðèâåäóò â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå îïàñíûå ó÷àñòêè äîðîã âáëèçè øêîë

Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» áóäåò îáåñïå÷åíî êà÷åñòâåííîå îñâåùåíèå, àñôàëüòíîå ïîêðûòèå, óñòàíîâëåíû íåîáõîäèìûå çíàêè.

19:22
Ìóõàìåòøèí â Ñîâôåäå ïîäíÿë âîïðîñ ðàññìîòðåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ ðåãèîíîâ â ïàðëàìåíòå ÐÔ

Ãëàâà ïàðëàìåíòà ÐÒ ñ÷èòàåò íåïðàâèëüíûì íå ðàññìàòðèâàòü èíèöèàòèâû, ïîääåðæàííûå ðåãèîíàìè, ïðè îòðèöàòåëüíîì çàêëþ÷åíèè Ïðàâèòåëüñòâà.

19:11
Ïðîêóðàòóðà Êàçàíè ïîìîãëà æåíùèíå-èíâàëèäó ïîëó÷èòü ïðîòåç

Æèòåëüíèöå Êàçàíè îòêàçàëè â ïîìîùè â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ.

19:04
Â ãîñðååñòð íåäâèæèìîñòè ïîïàëè ãðàíèöû 106 òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Òàòàðñòàíà

Â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ 306 òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåñïóáëèêè.

18:56
Êàçàíñêèå ðîäèòåëè íàçâàëè ñâîèõ äåòåé Âëàñòåëèíà, Ðè÷àðä, Ìèøåëü è Íàôèñà

Ñ 3 ïî 9 äåêàáðÿ â îòäåëàõ ÇÀÃÑ â Êàçàíè çàðåãèñòðèðîâàëè ðîæäåíèå 413 äåòåé.

18:40
Â Ðîññèè ïðîäîëæàåòñÿ îòáîð ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ áóäóùåãî WorldSkills-2019

Â ñîñòàâ ñáîðíîé ïî FutureSkills áóäåò îòîáðàíî 100 ÷åëîâåê äëÿ ó÷àñòèÿ íà WorldSkills-2019 â Êàçàíè.

18:31
Çà äâà ãîäà â Êàçàíè è ïðèãîðîäå íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå äîðîã óâåëè÷åíî íà 15,9%

Â Êàçàíñêîé àãëîìåðàöèè ïî÷òè 82% äîðîã íàõîäÿòñÿ â íîðìàòèâíîì ñîñòîÿíèè.

18:29
Íà ìåñòå ïðîðûâà âîäîïðîâîäà íà Ëàòûïîâà â Êàçàíè âåäóòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû

Íà ãëóáèíå äâóõ ñ ïîëîâèíîé ìåòðîâ âîçëå äîìà ¹ 60 ïðîðâàëî òðóáó.

18:26
Ìàñòåð-êëàññû ïî ïðèãîòîâëåíèþ òàòàðñêîé âûïå÷êè ïðîéäóò íà ÷åìïèîíàòå WorldSkills-2019 â Êàçàíè

Â âûñòàâî÷íîì öåíòðå «Êàçàíü Ýêñïî» îðãàíèçóþò ñïåöèàëüíûå çîíû, ãäå êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â êà÷åñòâå êóëèíàðà.

18:14
Äâà èç òðåõ ñàõàðíûõ çàâîäîâ Òàòàðñòàíà çàâåðøèëè ïåðåðàáîòêó ñàõàðíîé ñâåêëû

Îáúåì ïðîèçâåäåííîãî ñàõàðà íà òðåõ çàâîäà ðåñïóáëèêè ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòè ðåãèîíà â ýòîì ïðîäóêòå.

18:00
ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» âûèãðàëî â ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå ñðåäè æóðíàëèñòîâ «Íà ëûæíå — Òàòàðñòàí»

Íàãðàäó âðó÷èë ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ëûæíûõ ãîíîê è áèàòëîíà ÐÒ Èëüøàò Ôàðäèåâ.

17:55
Â Êàçàíè çà íîâîå ìîøåííè÷åñòâî ñóäÿò ëæå-ðèåëòîðà, êîòîðûé îòáûâàåò ñðîê

Ïîñëå òîãî êàê ìóæ÷èíó îòïðàâèëè çà ðåøåòêó âñêðûëèñü åùå äâà ýïèçîäà ìîøåííè÷åñòâà íà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

17:50
28 ÷åëíèíñêèõ ñåìåé ïîëó÷èëè êëþ÷è îò êâàðòèð îò «Îáúåäèíåíèÿ ìîëîäåæíîãî ñòðîèòåëüñòâà ÐÒ»

Â ïðîøëîì ãîäó â ðåñïóáëèêàíñêèé çàêîí áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëè îáúåì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé.

17:46
Ìîøåííèêè âçëîìàëè ñòðàíèöó ÒÍÂ â «ÂÊîíòàêòå», ðàçìåñòèâ ïîñò î ïîìîùè ÿêîáû ïîñòðàäàâøåìó ÷åëîâåêó

Ïîñò ñ ôåéêîâîé íîâîñòüþ áûë îïåðàòèâíî óäàëåí, íî áûë çàìå÷åí â íåñêîëüêèõ äðóãèõ ãðóïïàõ âî «ÂÊîíòàêòå».

17:32
Ðàçèëü Âàëååâ ïðåäëîæèë èçó÷èòü îïûò ðåãèîíîâ ÐÔ äëÿ óëó÷øåíèÿ çàêîíà îá îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîíä «Âîçðîæäåíèå» ãîòîâèò ïîïðàâêè â Çàêîí «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÐÒ».

17:20
Ôàðèä Ìóõàìåòøèí óäîñòîèëñÿ áëàãîäàðíîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû

Áëàãîäàðíîñòü îáúÿâëåíà çà âêëàä â çàêîíîòâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü è ðàçâèòèå ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè.

Ñîáûòèÿ


ÒÀÒÀÐ-ÈÍÔÎÐÌ
â ßíäåêñ.Äçåí
Ïîäïèñàòüñÿ
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