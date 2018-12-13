Татар-информ

13 декабря 2018, 20:10

Спорт

Главный тренер казанского «Зенита»: В последнее время нам тяжело даются игры с «Кузбассом»

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Спорт

Главный тренер казанского «Зенита»: В последнее время нам тяжело даются игры с «Кузбассом»

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Волейбольная команда «Зенит» провела открытую тренировку перед матчем с «Кузбассом».

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно перед открытой тренировкой команды накануне старта «Финала четырех» Кубка России в Казани поделился своим мнением о завтрашнем сопернике казанцев — «Кузбассе» — и состоянии его команды.

По словам Алекно, все игроки «Зенита» готовы сыграть в кубковом турнире. «Все живы-здоровы. У Максима Михайлова вчера была чуть-чуть температура, но вроде всё в порядке. Считаю, что в „Финале четырёх“ собрались наисильнейшие команды России»

Характеризуя соперника казанцев по первому матчу, наставник «Зенита» отметил командную игру сибиряков.

«В последнее время нам тяжело даются игры с ними. Они очень хорошо играют как команда. У них есть определенное настроение, которое задает тренер, есть определенные технические возможности, которые они максимально используют. Поэтому команда очень тяжелая», — признался Алекно.

Говоря о подготовке к «Финалу четырех» после долгого отсутствия дома — казанцы играли в Польше в клубном чемпионате мира, Новом Уренгое и Новосибирске — в чемпионате России — наставник «Зенита» посчитал главной задачей восстановить игроков.

«На этой неделе после возвращения из длительного турне у нас была задача восстановить как голову, так и общее состояние игроков. Польша, Новый Уренгой, Новосибирск — длинные перелеты и изменения часовых поясов сказываются на игроках, они же люди, а не машины, которые не нуждаются восстановлении и адаптации», — резюмировал Алекно.

Первые 15 минут сегодняшней тренировки прошли в открытом для журналистов формате. В течение этого времени игроки неспешно «нарезали круги» вокруг площадки. Через некоторое время к команде присоединился и либеро Алексей Вербов. Разминка и отработка тактических вариантов прошли уже при закрытых дверях.

Полуфинал «Зенит-Казань» — «Кузбасс» начнется завтра, 14 декабря, в 19:00 в волейбольном центре «Санкт-Петербург», а в 16:00 в первом полуфинале встретятся «Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

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