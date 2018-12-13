Кадастровая палата по РТ просит татарстанцев забрать более 60 тысяч «забытых» документов

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Кадастровая палата по РТ просит татарстанцев забрать «забытые» документы. Более 60 тыс. невостребованных документов хранятся сейчас в ведомстве, сообщает пресс-служба учреждения.

«Такое количество документов скопилось за неполных два года. Люди по каким-то причинам “забывают” забрать договоры купли-продажи, дарения, банковскую закладную, свидетельство и т. д.», – отметила заместитель директора Кадастровой палаты по РТ Юлия Шпалитова.

МФЦ не имеет своего архива, поэтому документы по истечении 30 дней возвращаются в Кадастровую палату по РТ. Получить их можно в архиве ведомства, который находится в Казани по адресу: ул. Кулагина, 1.

Юлия Шпалитова рекомендует заявителям сначала позвонить по единому справочному телефону МФЦ и убедиться, что документ возвращен в архив. После подтверждения необходимо позвонить сотрудникам архива, чтобы узнать, в какое время лучше забрать документ.

«До прошлого года невостребованные документы хранились в Управлении Росреестра по РТ. Поэтому, если документы забыты еще в 2016 году, то обращаться за ними следует в Росреестр», – уточнили в пресс-службе.

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