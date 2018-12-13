В новогодние каникулы из Казани к Деду Морозу в Котлас будут ездить детские поезда

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Для перевозки по России организованных групп детей во время новогодних каникул будет назначено 46 дополнительных поездов. Из Казани на таких поездах татарстанские дети смогут поехать к Деду Морозу в Котлас и в знаменитый терем Снегурочки в Кострому, сообщает пресс-служба РЖД.

В Котлас также можно будет добраться из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга и Челябинска. В Кострому дополнительные поезда отправятся еще из Нижнего Новгорода и Воронежа.

«Для детских перевозок будут предоставлены поезда, сформированные из вагонов последних лет постройки. Все вагоны будут укомплектованы аптечками и ремнями безопасности. Поездные бригады будут состоять из работников, прошедших дополнительное обучение по работе с детьми. Для обеспечения безопасности будет установлен строгий диспетчерский контроль за следованием этих поездов в режиме реального времени», – говорится в сообщении пресс-службы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.