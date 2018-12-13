(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2018 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг европейской организации, которая проводит независимые краш-тесты для оценки уровня безопасности автомобилей Euro NCAP.

Лучшими в категории стали три автомобиля: Lexus ES, Mercedes-Benz A-класса и Hyundai Nexo.

По оценкам экспертов, Lexus ES стал лучшим среди гибридов и электрокаров, также он получил самую высокую оценку в категории «Большой семейный автомобиль». Безопасность модели составляет 91% для водителя, для детей — 87%, для пешеходов — 90%.

Mercedes-Benz A-Class стал лучшим среди малых семейных автомобилей: специалисты отметили, что он на 96% безопасен для водителей, на 91% — для детей и на 92% — для пешеходов.

Hyundai Nexo признан лучшим безопасным большим кроссовером. На 94% он безопасен для водителя и пассажиров, для детей — на 87% и для пешеходов — на 67%.

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