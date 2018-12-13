Мухаметшин в Совфеде поднял вопрос рассмотрения законодательных инициатив регионов в парламенте РФ

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Законодательные инициативы субъектов РФ, поддержанные регионами, должны рассматриваться, несмотря на отрицательное заключение Правительства. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании, которое прошло на площадке Совета Федерации, сообщает пресс-служба парламента республики.

На заседании Президиума Совета законодателей парламентарии затронули тему дополнительного образования детей. Депутаты и сенаторы сошлись во мнении, что сделать кружки и факультативы доступными для всех школьников возможно лишь при обучении в одну смену. «Мы предпринимаем меры для решения вопроса. Думаю, во многом дополнительное образование получит импульс своего развития после решения проблемы “двухсменки”», – считает Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ поднял вопрос рассмотрения законодательных инициатив регионов в Федеральном Собрании. Так, по его словам, при отрицательном заключении Правительства инициативу не рассматривают, несмотря на поддержку регионов. По мнению главы парламента, это неправильно.

«Его поддержала заместитель Председателя Госдумы Ирина Яровая, предложив рассматривать законодательные инициативы регионов на площадке Совета законодателей с участием профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, а также представителей профильных министерств и ведомств», – говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании Комиссии по проблемам международного сотрудничества были подведены итоги работы за текущий год. «В этом году мы сфокусировались на обсуждении региональных практик и подходов к решению вопросов расширения и углубления взаимодействия с зарубежными партнерами. Изучили вопросы сохранения находящихся за рубежом воинских захоронений и мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение», – рассказал Мухаметшин.

Члены комиссии также поучаствовали в совместном заседании Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству Совета Федерации и японо-российского «Дискуссионного клуба» палаты советников Парламента Японии, в пятом форуме регионов Беларуси и России.

Мухаметшин подчеркнул, что в планах на 2019 год – продолжение регионального сотрудничества с государствами Евразийского экономического союза, обсуждение законодательного обеспечения международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления.

В Казани в июне 2019 года планируется проведение выездного заседания Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. «Думаю, мы найдем форму участия отдельных членов нашей комиссии в этом мероприятии», – заявил глава парламента.

Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин находится в Москве, где принимает участие в заседаниях Совета законодателей России, Президиума и комиссий Совета законодателей.

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