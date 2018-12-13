(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура Казани помогла женщине-инвалиду получить протез, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что жительница столицы Татарстана, имеющая первую группу инвалидности, обратилась в территориальный орган Фонда соцстрахования РФ с просьбой предоставить ей протез на всю ногу, но получила отказ.

Вместе с тем, по закону государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий и предоставление средств и услуг за счет федерального бюджета.

Чтобы защитить права заявительницы прокуроры обратились с иском в суд, однако еще до рассмотрения дела женщине добровольно изготовили и предоставили протез.

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