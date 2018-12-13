В Татарстане в 2019 году приведут в нормативное состояние опасные участки дорог вблизи школ

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Власти семи регионов России, в том числе и Татарстана, в 2019 году приведут в нормативное состояние все опасные участки дорог вблизи школ в рамках федерального проекта «Единой России» «Безопасные дороги». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

В текущем году участники партпроекта проводили акцию «Дорога к школе», в ходе которой было выявлено порядка 1 тыс. нарушений в 35 регионах страны.

«Из наиболее частых нарушений было отмечено отсутствие необходимого освещения, несоответствие обустройства пешеходных переходов требованиям ГОСТ, а также некачественное асфальтовое покрытие. Больше всего нарушений нами было выявлено в семи регионах: Калужской области, Камчатском крае, Нижегородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан и Чеченской Республике», – сказал Бидонько.

По его словам, главам субъектов были направлены обращения о необходимости устранить все недостатки улично-дорожной сети возле образовательных учреждений и предусмотреть при формировании бюджета на 2019 год выделение средств на эти работы. «Во всех ответах, направленных в адрес партпроекта, нам было гарантировано, что нарушения в обеспечении безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, выявленные в ходе акции «Дорога к школе», будут устранены в течение следующего года», – пояснил Бидонько.

Заместитель председателя комитета Госдумы уточнил, что в настоящий момент в шести регионах уже скорректированы планы на 2019 год по приведению участков дорог в нормативное состояние: «Это Калужская область, Нижегородская область, Камчатский и Краснодарский края, Чеченская Республика и Республика Татарстан», – перечислил Бидонько.

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