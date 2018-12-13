(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). На месте прорыва водопровода на Латыпова в Казани ведутся ремонтные работы, сообщили ИА «Татар-информ» в МУП «Водоканал».

Информация о течи возле дома № 60 поступила сегодня в десять часов дня. Специалисты установили, что прорыв произошел на водопроводе на глубине двух с половиной метров.

Чтобы минимизировать количество домов, которые из-за аварии могли попасть под отключение воды, сотрудники «Водоканала» оперативно провели переключения, в результате чего без воды остались всего семь домов и два административных здания вместо 200 объектов.

На месте ведутся аварийные работы. Точная причина водопроводной течи пока не установлена.

Напомним, сегодня в соцсетях появилось видео потопа на улице Латыпова в Казани.

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