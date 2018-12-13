Домогаров, Куценко, Гармаш приедут в Нижнекамск на фестиваль «Своя колея»

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Звезды столичной эстрады – Александр Домогаров, Валерия Ланская, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Сергей Гармаш, Анастасия Макеева – выступят 26 января в Нижнекамске на шестой по счету «Своей колее», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Перед нижнекамцами также выступит ансамбль «Песни нашего века» и оркестр «Глобалис».



Песенный проект «Своя колея» проводится при поддержке мэрии Нижнекамска. Организатором выступает сын известного советского барда Никита Высоцкий. В прошлом году эксклюзивная программа создавалась совместно с местными артистами.

На этот раз Никита Высоцкий опять удивит Нижнекамск – на следующий день после концерта, 27 января, в городе состоится спектакль «Здравствуйте, Владимир Высоцкий», режиссером которого стал сын легендарного поэта и музыканта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.