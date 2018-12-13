Мастер-классы по приготовлению татарской выпечки пройдут на чемпионате WorldSkills-2019 в Казани

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Научиться готовить традиционную татарскую выпечку смогут гости и участники мирового чемпионата WorldSkills-2019. Для этого в выставочном центре «Казань Экспо» организуют специальные мастер-классы. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин.

«Согласно регламентам WorldSkills International, у страны-хозяйки чемпионата нет возможности ввести свою компетенцию, но мы будем проводить на площадке мастер-классы по изготовлению национальной выпечки. На "Казань Экспо" будут организованы специальные зоны, где каждый желающий сможет попробовать себя в татарской кулинарии», – сказал Губайдуллин.

Он отметил, что интерес к чемпионату в Казани очень высок. «Если в Абу-Даби было порядка 1,2 тысячи участников, на чемпионат мира в Казани уже зарегистрировалось 1,6 тысячи участников. Прирост ожидается более 30 процентов, хотя ранее он составлял не более 10 процентов от чемпионата к чемпионату», – отметил заместитель генерального директора.

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