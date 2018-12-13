(Альметьевск, 13 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Филиал АО «Татмедиа», информационное агентство «Татар-информ» стало победителем II республиканского конкурса журналистских работ «На лыжне — Татарстан».
Мероприятие прошло в альметьевском детском технопарке «Кванториум». Награду вручил президент Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан Ильшат Фардиев.
Помимо награждения казанских журналистов также были вручены подарочные сертификаты 15 лучшим городам и районам Татарстана, в которых развивается лыжный спорт.
В конкурсе «На лыжне — Татарстан» принимают участие журналистские работы, посвященные развитию лыжного спорта в Татарстане.